В Дагестане погибли шестеро человек из-за паводков

Силами МЧС спасено более 200 человек. Паводки в Дагестане произошли после обильных дождей в конце марта и начале апреля.

Источник: РБК

В результате паводков в Дагестане погибли шесть человек, спасены более 200 человек, заявил глава МЧС Александр Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Подразделениями МЧС РФ спасено более 200 человек. К сожалению, шесть человек погибли», — сказал министр.

Министр также сказал, что в республике введен режим чрезвычайного ситуации регионального характера, однако он будет вскоре повышен до федерального уровня.

Путин в ходе совещания поручил взять на контроль санитарную обстановку в пострадавших районах Дагестана, а также оперативно реагировать на жалобы пострадавших.

«Ситуация остается сложной. К сожалению, Владимир Владимирович, мы сегодня получаем неблагоприятный прогноз на предстоящие дни, готовимся к той ситуации, которая может сложиться в результате неблагоприятных погодных условий, в том числе по оказанию мер поддержки, необходимых для граждан», — сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Обильные осадки в Дагестане в конце марта и начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В Дербентском районе после прорыва дамбы комплекса гидротехнических сооружений подтоплено 258 жилых домов вместе с приусадебными участками.

Глава республики Сергей Меликов этим утром, 7 апреля, сообщил о более чем 6,2 тыс. пострадавших в результате наводнений. Больше всего от стихии пострадали Махачкала, Каспийск, Хасавюртовский и Дербентский районы.

