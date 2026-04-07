В Добрянке открыли сбор средств для семьи погибшей учительницы

Напомним, 7 апреля около 08:00 утра ученик девятого класса одной из школ Добрянки напал на классного руководителя с ножом. Женщина преподавала русский язык и литературу и являлась завучем школы. Учительница скончалась в больнице от полученных ран. Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовные дела об убийстве и халатности. Подростку назначена стационарная судебно психиатрическая экспертиза.