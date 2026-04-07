В Добрянке открыли сбор средств для семьи погибшей учительницы

В Добрянке организован сбор средств в поддержку семьи погибшей учительницы, информация об этом опубликована в сообществе администрации Добрянского округа во «ВКонтакте». Все собранные денежные средства будут направлены родным и близким педагога.
Оказать любую посильную помощь можно одним из способов:
— перевести средства на карту или по номеру телефона по реквизитам, указанным в социальных сетях администрации Добрянского муниципального округа. Получатель — Ромашова Валентина Ивановна, главный специалист управления образования администрации Добрянского муниципального округа;
— передать наличные Ольге Ивановне Радостевой, педагогу начальных классов Добрянской школы.
Напомним, 7 апреля около 08:00 утра ученик девятого класса одной из школ Добрянки напал на классного руководителя с ножом. Женщина преподавала русский язык и литературу и являлась завучем школы. Учительница скончалась в больнице от полученных ран. Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовные дела об убийстве и халатности. Подростку назначена стационарная судебно психиатрическая экспертиза.