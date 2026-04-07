Ростов утратил связи с Одессой и Мобилом

Связи Ростова-на-Дону с Одессой (Украина) и Мобилом (США) оказались утрачены, поскольку администрации городов не желают поддерживать сотрудничество в нынешних политических условиях. Эти сведения указали в отчете на сайте донской столицы.
— Агрессивная политика США и ряда стран Евросоюза потребовала пересмотра отношений с городами-побратимами недружественных государств и необходимости активной работы по развитию и укреплению других направлений внешнеполитической деятельности, — говорится в документе.
Кроме того, оказались приостановлены связи с европейскими городами: Глазго (Великобритания), Дортмунд (ФРГ), Гера (ФРГ), Ле-Ман (Франция), Плевен (Болгария), Каяни (Финляндия), Волос (Греция). В этих случаях сотрудничество формально остановлено, но не прервано.
Всего администрация Ростова установила двусторонние связи в формате породненных городов с 20-ю зарубежными муниципалитетами. С тремя городами договорились о партнерстве, и еще с шестью российскими городами действуют соглашения о сотрудничестве.
