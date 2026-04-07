Ученые подготовят новое издание Красной книги Самарской области

Ученые университета Самары начали подготовку третьего издания Красной книги Самарской области. На заседании комиссии в региональном министерстве природных ресурсов обсудили обновление перечня видов, которые нуждаются в особой защите. Об этом сообщили в пресс-службе минобрнауки Самарской области.
«Красная книга — это официальный документ о редких и исчезающих видах живых существ, и ее значение трудно переоценить. Ученые работают над новым выпуском. Биологи Самарского вуза внесли значительный вклад в редактирование этой важной книги», — говорится в сообщении.
Исследователи пересмотрят категории редкости и определят главные угрозы для местной природы. Новое издание станет более полным и поможет эффективнее защищать уникальные растения, животных и грибы региона. Ученые используют самые современные данные для научного обоснования документа.