Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно расписание 12 дачных маршрутов Волгограда

В Волгограде с пятницы, 10 апреля, начнут курсировать дачные автобусы.

В Волгограде с пятницы, 10 апреля, начнут курсировать дачные автобусы «Метроэлектротранса». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, на 12 направлениях будет задействовано около двух десятков подвижного состава.

Четыре дня в неделю — по средам, пятницам и выходным дням — будут курсировать следующие маршруты:

№ 7 «Царицынская опера — “Дачи “Металлург”,

№ 32 «Судоверфь — СНТ “Нефтяник” — СНТ “Татьянка”,

№ 45 «Руднева — Дачи “Кировец”,

№ 48 «ВГТЗ — Дачи»,

№ 50 «Обувная фабрика» — С. О. «Автотранспортник»,

№ 56 «Завод “Ермана” — С. О. “Лесник”,

№ 58 «Завод “Петрова” — С. О. “Здоровье”,

№ 60 «Тулака — С. О. “Спутник”, 99 “ВГТЗ — “Дамба”.

По средам и выходным дням до садовых участков будут курсировать автобусы:

№ 53 «Ж/д вокзал — С. О. “Орошенец”,

№ 57 «Школа № 33» — С. О. «Шельф».

Маршрут № 54 «Ж/д вокзал» — С. О. «Слава» будет возить пассажиров по выходным и праздничным дням.

В мэрии напомнили, что в транспорте действуют льготные и общегражданские проездные, транспортная карта «Волна», также оплатить проезд можно будет банковскими картами и наличными средствами.

Подробнее о расписании дачных автобусов можно узнать здесь.