Стало известно расписание 12 дачных маршрутов Волгограда

В Волгограде с пятницы, 10 апреля, начнут курсировать дачные автобусы «Метроэлектротранса». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, на 12 направлениях будет задействовано около двух десятков подвижного состава.
Четыре дня в неделю — по средам, пятницам и выходным дням — будут курсировать следующие маршруты:
№ 7 «Царицынская опера — “Дачи “Металлург”,
№ 32 «Судоверфь — СНТ “Нефтяник” — СНТ “Татьянка”,
№ 45 «Руднева — Дачи “Кировец”,
№ 48 «ВГТЗ — Дачи»,
№ 50 «Обувная фабрика» — С. О. «Автотранспортник»,
№ 56 «Завод “Ермана” — С. О. “Лесник”,
№ 58 «Завод “Петрова” — С. О. “Здоровье”,
№ 60 «Тулака — С. О. “Спутник”, 99 “ВГТЗ — “Дамба”.
По средам и выходным дням до садовых участков будут курсировать автобусы:
№ 53 «Ж/д вокзал — С. О. “Орошенец”,
№ 57 «Школа № 33» — С. О. «Шельф».
Маршрут № 54 «Ж/д вокзал» — С. О. «Слава» будет возить пассажиров по выходным и праздничным дням.
В мэрии напомнили, что в транспорте действуют льготные и общегражданские проездные, транспортная карта «Волна», также оплатить проезд можно будет банковскими картами и наличными средствами.
