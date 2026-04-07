В Адмиралтейском районе Петербурга наградили лучших работников ЖКХ

Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов отрасли.

Источник: Национальные проекты России

Лучших работников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) наградили в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщили в районной администрации. Их деятельность отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Мероприятие прошло в преддверии Дня работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Награждение состоялось в большом зале администрации.

За добросовестный труд сотрудникам вручили благодарственные письма администрации района, а также награды от депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов отрасли. Также отметили и дворников, трактористов, всех сотрудников жилищного агентства и ЖКХ.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.