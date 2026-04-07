Оборот розничной торговли в Калининградской области вырос на 4,2%

В Калининградской области оборот розничной торговли в январе-феврале 2026 года составил 63,2 млрд рублей, или 104,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в феврале 2026 года — 31 млрд рублей и по сравнению с февралем 2025 года — 103,5%.
Оборот на 99,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,5% (в январе-феврале 2025 года — соответственно 99,4% и 0,6%).
В январе-феврале 2026 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,6%, непродовольственных товаров — 52,4% (в январе-феврале 2025 года — 46,4% и 53,6% соответственно), указывает Калининградстат.