ФТС напомнила о порядке исчисления платежей на товары, отправляемые МПО

Федеральная таможенная служба (ФТС) напомнила физическим лицам о порядке исчисления платежей на товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях (МПО). Памятку ФТС опубликовала в телеграм-канале.
Нормы ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в МПО, составляют €200 и 31 кг. При превышении норм получателю необходимо уплатить таможенные пошлины в размере 15% от стоимости при получении посылки. Сумма составляет не менее €2 за 1 кг в части превышения одной из указанных норм.
ФТС указала две существующие технологии доставки МПО оператором «Почта России». Первая предполагает возможность внесения суммы таможенных платежей в режиме онлайн на сайте «Почты России» до прибытия товаров в место назначения. В этом случае физлицо, являющееся получателем товара, не оплачивает пошлину лично: внесение средств производится по его поручению.
Второй вариант предусматривает уплату таможенных пошлин самим получателем в отделении почтовой связи путем перечисления средств на счет Федерального казначейства по бланку перевода, который поступает вместе с МПО из места международного почтового обмена.
При этом получатель обязан предоставить сведения об ИНН. Ответственность за указание достоверных сведений о стоимости товара полностью лежит на отправителе, добавили в ФТС.
