В Беларуси иностранец получил семь штрафов во время одной поездки за рулем. Подробности приводит УВД Могилевского облисполкома.
К административной ответственности был привлечен 35-летний житель соседней страны. За одну поездку за рулем на автомобиле он семь раз превысил установленную скорость движения. Нарушения Правил дорожного движения зафиксировали специальные технические средства, которые работают в автоматическом режиме.
«Мужчина оплатил штрафы, сумма которых составила 1395 белорусских рублей», — сообщили в ведомстве.
И обратили внимание: нерезидентам не приходят уведомления по почте, однако это не подразумевает аннулирование нарушений.
