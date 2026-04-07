Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси иностранец получил семь штрафов во время одной поездки за рулем

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси иностранец получил семь штрафов во время одной поездки за рулем. Подробности приводит УВД Могилевского облисполкома.

К административной ответственности был привлечен 35-летний житель соседней страны. За одну поездку за рулем на автомобиле он семь раз превысил установленную скорость движения. Нарушения Правил дорожного движения зафиксировали специальные технические средства, которые работают в автоматическом режиме.

«Мужчина оплатил штрафы, сумма которых составила 1395 белорусских рублей», — сообщили в ведомстве.

И обратили внимание: нерезидентам не приходят уведомления по почте, однако это не подразумевает аннулирование нарушений.

Тем временем ГАИ предупредила белорусов на электросамокатах о штрафах, как для водителей авто.

Кстати, в Минске водители будут получать новые смс-сообщения о штрафах — вот о чем речь.

Ранее власти назвали тарифы, по которым минчане оплатят жировки в апреле 2026.