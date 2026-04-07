В Ростове снимают фильм о гимнасте Никите Нагорном

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил подписчикам в социальных сетях о скором выходе документального фильма, посвященного его спортивной карьере. Часть съемок прошла в Ростове-на-Дону. Родном городе гимнаста.
Во время визита в Донскую столицу спортсмен совместил участие в соревнованиях с работой над фильмом. Вместе с оператором он прошелся по значимым для него местам детства. По словам Никиты, съемочный процесс еще не завершен.
В комментариях к публикации ростовчане, узнавшие локации на фотографиях спортсмена, поделились воспоминаниями о своей молодости. Часть подписчиков также предложила не ограничиваться документальным форматом и выпустить художественный фильм.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!