Экипаж Artemis II показал закат Земли и лунное затмение. Фото

Экипаж миссии Artemis II сделал фотографии лунного затмения и захода Земли за спутник, сообщает NASA в X.
1 апреля США в рамках миссии «Артемида-2» (Artemis II) запустили к Луне пилотируемый космический корабль с четырьмя астронавтами на борту. Экспедиция, включая путь к Луне и обратно, продлится десять дней. Экипаж должен был пролететь на расстоянии примерно 8 тыс. км от поверхности спутника Земли.
Космонавты отдалились от Земли на 406,7 тыс. км, чем побили рекорд 1970 года по дальности полета человека. 7 апреля NASA сообщило, что экипаж уже возвращается на Землю.
