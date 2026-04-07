Арестантам в России улучшат рацион свежими фруктами и сливочным маслом

Минюст и ФСИН работают над улучшением питания граждан, помещенными по арест, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на на итогом заседании коллегии ведомства.

Источник: РБК

Минюст и ФСИН работают над улучшением питания граждан, помещенными по арест, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на на итогом заседании коллегии ведомства.

«Планируется пересмотреть действующую норму питания, в том числе увеличить количество овощей в рационе, дополнить его сливочным маслом, куриными яйцами, творогом и свежими фруктами», — рассказал он.

Кроме того, при приготовлении пищи для осужденных предложено использовать йодированную соль, «что особо важно в северных регионах и регионах с дефицитом йода». Эту инициативу выдвинул Минздрав, Минюст ее поддержал.

Чуйченко выступил с предложением улучшить условия содержания в СИЗО прошлой осенью. Он указал, что в колониях находятся люди, чья вина доказана, тогда как в СИЗО помещены граждане пока лишь для изоляции от общества.

«Содержание под стражей осуществляется в целях изоляции и не должно предполагать серьезных лишений. Это в корне отличается от наказания, целью которого является исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений», — отметил он.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Биография Константина Чуйченко
Глава Минюста, член Совбеза, госсоветник и экс-вице-премьер — Константин Чуйченко руководил Аппаратом правительства, он также известен многолетней службой в органах власти. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше