Арестантам в России улучшат рацион свежими фруктами и сливочным маслом

Минюст и ФСИН работают над улучшением питания граждан, помещенными по арест, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на на итогом заседании коллегии ведомства.
«Планируется пересмотреть действующую норму питания, в том числе увеличить количество овощей в рационе, дополнить его сливочным маслом, куриными яйцами, творогом и свежими фруктами», — рассказал он.
Кроме того, при приготовлении пищи для осужденных предложено использовать йодированную соль, «что особо важно в северных регионах и регионах с дефицитом йода». Эту инициативу выдвинул Минздрав, Минюст ее поддержал.
Чуйченко выступил с предложением улучшить условия содержания в СИЗО прошлой осенью. Он указал, что в колониях находятся люди, чья вина доказана, тогда как в СИЗО помещены граждане пока лишь для изоляции от общества.
«Содержание под стражей осуществляется в целях изоляции и не должно предполагать серьезных лишений. Это в корне отличается от наказания, целью которого является исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений», — отметил он.
Материал дополняется.