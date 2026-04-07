В Москве пройдет баскетбольный турнир «Космический кубок»

Принять участие в нем смогут жители столицы в возрасте от 18 до 35 лет.

Источник: Национальные проекты России

Баскетбольный турнир «Космический кубок» состоится в Москве 11 апреля, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Участниками станут 30 команд, которые будут представлять в том числе московские вузы, что соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».

Соревнования организуют в преддверии Дня космонавтики. Участников и зрителей ждет интерактивная программа и конкурсы, где все желающие смогут посоревноваться в высоте прыжка и продемонстрировать максимальный контроль над мячами. Кроме того, организуют состязание трехочковых бросков и классическое соревнование, где игроки по очереди пытаются попасть в кольцо мячом. Для любителей виртуального баскетбола проведут турнир на игровых консолях.

Принять участие в кубке приглашают жителей столицы в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация открыта на портале «Молодёжь Москвы». Все команды получат игровую форму с символикой проекта.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.