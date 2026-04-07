В Москве пройдет баскетбольный турнир «Космический кубок»

Соревнования организуют в преддверии Дня космонавтики. Участников и зрителей ждет интерактивная программа и конкурсы, где все желающие смогут посоревноваться в высоте прыжка и продемонстрировать максимальный контроль над мячами. Кроме того, организуют состязание трехочковых бросков и классическое соревнование, где игроки по очереди пытаются попасть в кольцо мячом. Для любителей виртуального баскетбола проведут турнир на игровых консолях.