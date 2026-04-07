Химики и врачи изобрели новое лекарство от мигрени

Это страшное слово — мигрень. Боль настолько невоносима, что возникают тошнота и иногда даже рвота. Перед глазами «плывут пятна». Таблетки, которые прописывают врачи, помогают не всем. Поэтому для меня, как человека, которые не понаслышке знает о таких приступах, новость о появлении нового препарата как минимум вызвала большой интерес.
Новости трубят: учёные из Волгограда и Ростова разработали принципиально новое лекарство, и якобы о болях тепер можно будет забыть. Что же это за открытие, выяснял rostov.aif.ru.
Половина головы.
Мигрень — это неврологическое заболевание, которое проявляется приступами сильной головной боли. Боль обычно ощущается с одной стороны головы, например, в области виска, лба или глаза. Она пульсирует и может становиться сильнее при движении, ярком свете или громких звуках. Часто во время приступа появляется тошнота, иногда рвота, а обычные запахи, звуки и свет начинают раздражать.
У некоторых людей перед головной болью возникает «аура» — например, вспышки или зигзаги перед глазами, онемение в руках или лице, трудности с речью. Затем начинается сама головная боль. Мигрень может быть вызвана разными причинами. Часто она связана с наследственностью, стрессом, нарушением режима сна или питания.
Новая молекула.
Над созданием новой молекулы работали исслледователи из Роства и Волгограда. Причём почти 10 лет. Rostov.aif.ru позвонил в медуниверситет города-героя, чтобы расспросить профессоров о разработке.
Как рассказал нашей редакции профессор кафедры фармакологии и биоинформатики Волгоградского медуниверситета Денис Бабков, учёные синтезировали молекулу с антисеротониновым механизмом действия, нацеленную на рецепторы 5-HT2A, которые играют центральную роль в запуске мигренозного приступа.
Как отметил Бабков, если традиционные лекарства помогают лишь 65−75% страдающих от мигрени, то новая молекула способна расширить терапевтические возможности и охватить больше пациентов.
«Помимо основного эффекта, обнаружены дополнительные положительные свойства: снижается вероятность тромбозов, а также появляется противотревожное действие», — пояснил Бабков.
Профессор рассказал, что большинство препаратов от мигрени, которые применяются сегодня в клинической практике, имеют импортное происхождение. Новая разработка полностью отечественная.
По словам учёного, дальнейшее развитие проекта предполагает переход к клиническим исследованиям с привлечением пациентов. Однако для реализации этого этапа необходимы финансовые вложения, а также сотрудничество с компаниями фармацевтического сектора.
Старший научный сотрудник, и.о. декана химического факультета ЮФУ Евгения Коршунова уточнила, что в Ростове в лаборатории университета учёные занимались химической частью исследования: придумывали формулы, создавали новые вещества и изучали их строение. А вот тестирование этих соединений, проверку лечебного эффекта, безопасности, подбор дозировок уже проводили специалисты в Волгограде.
«История сотрудничества учёных Южного федерального и Волгоградского университетов насчитывает уже около 40 лет. За это время было создано множество перспективных препаратов и получено около 100 патентов на изобретения», — рассказала Евгения Коршунова.
Совместно с донским вузом также ведутся разработки новых антидепрессантов. Главная цель учёных — создать вещества, эффективные при тревоге, но не вызывающие сонливости, заторможенности и не влияющие на способность управлять автомобилем.
«Уже есть положительные результаты», — резюмирует Денис Бабков.
У центра имеются завершённые лекарства, которые прошли все испытания и продаются в аптеках. Среди них сердечно-сосудистый препарат, линейка биологически активных добавок для поддержки здоровья сердца и сосудов.
Сегодня в клинических испытаниях находятся ещё три отечественные разработки: противотревожное средство, препарат с инновационным механизмом действия для лечения сахарного диабета второго типа, вещество для профилактики диабетической нефропатии (поражения почек).