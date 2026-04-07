В Калининградской области дорожники приступили к ямочному ремонту: уже 12 тысяч квадратных метров

дорог грязь и мусор, накопившиеся за зиму. Задействовано максимальное количество рабочих и техники.
Продолжается ямочный ремонт. На региональных дорогах уже выполнено около 12 тыс. кв. м (всего в этом году планируют около 400 тыс.). Подрядчики занимаются обочинами, проводят грейдирование и подсыпку гравийных дорог, приводят в порядок автобусные остановки.
Уже приступили к ремонту дорог «Фурмановка-Ватутино-Садовое-Шатурское» и «Свобода-Юдино-Заозерное-Южное». Основной этап стартует в мае. Всего отремонтируют 120 км.
В этом году 12 муниципалитетов получили из областного бюджета 2,8 млрд рублей на ремонт, строительство и реконструкцию дорожной инфраструктуры. В приоритете — пути к социальным учреждениям: детским садам, школам и больницам.