Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области дорожники приступили к ямочному ремонту: уже 12 тысяч квадратных метров

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что до конца апреля службы уберут с.

Источник: KaliningradToday

дорог грязь и мусор, накопившиеся за зиму. Задействовано максимальное количество рабочих и техники.

Продолжается ямочный ремонт. На региональных дорогах уже выполнено около 12 тыс. кв. м (всего в этом году планируют около 400 тыс.). Подрядчики занимаются обочинами, проводят грейдирование и подсыпку гравийных дорог, приводят в порядок автобусные остановки.

Уже приступили к ремонту дорог «Фурмановка-Ватутино-Садовое-Шатурское» и «Свобода-Юдино-Заозерное-Южное». Основной этап стартует в мае. Всего отремонтируют 120 км.

В этом году 12 муниципалитетов получили из областного бюджета 2,8 млрд рублей на ремонт, строительство и реконструкцию дорожной инфраструктуры. В приоритете — пути к социальным учреждениям: детским садам, школам и больницам.