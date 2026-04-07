Мурашко оценил ситуацию с лекарствами в Дагестане

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Медицинские препараты продолжают поступать в Дагестан, несмотря на паводки в регионе, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сделали контроль по гуманитарной помощи, поскольку об этом говорилось, поступают и лекарственные препараты для того, чтобы исключить какие-то поступления препаратов с нарушением температурной цепочки хранения или, не дай бог, просроченных каких-то. Все это контролируется сегодня медицинскими работниками, безопасность обеспечена», — сказал Мурашко на совещании с президентом РФ по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
Обильные осадки в Дагестане 28−29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.