Рацион питания осужденных и арестованных планируют расширить

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Рацион питания осужденных и арестованных планируется расширить за счет овощей, фруктов, масла, яиц и творога, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на расширенной коллегии по итогам работы министерства за 2025 год.
«Совместно со ФСИН работаем над улучшением организации питания граждан, содержащихся под стражей. Планируется пересмотреть действующую норму питания, в том числе увеличить количество овощей в рационе, дополнить его сливочным маслом, куриными яйцами, творогом и свежими фруктами», — сказал Чуйченко.
Он также озвучил предложение Минздрава начале использования в питании осужденных йодированной соли, что является особенно важным в северных регионах и регионах с дефицитом йода.
«Мы его поддерживаем», — заявил Чуйченко.