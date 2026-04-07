Нижегородцев с детьми не пустили на паромную переправу Павлово — Тумботино

В Нижегородской области разгорелся скандал на паромной переправе через Оку. Вечером, 6 апреля, несколько пассажиров, в том числе с маленькими детьми, не пустили на борт судна, сославшись на окончание работы по новому графику. Как сообщается в группе «Мое Павлово», люди, рассчитывавшие на последний рейс, остались на берегу.
По информации очевидцев, на причале собрались люди, которые просили перевести их через реку. Однако сотрудники парома заявили, что судно уже выполнило все рейсы на сегодня и погрузка прекращена. Пассажирам объяснили: из-за подъёма уровня воды в Оке расписание изменили, а время отправки последнего парома сдвинули на час раньше.
— Да поехали, пусть здесь ночуют. Мне что, жалко что ли? В 20:00 был последний рейс, — сообщили ожидающим.
На кадрах видно, как мужчины переходят на повышенные тона, а женщины плачут, не понимая, как им теперь добираться до дома с детьми. Несмотря на жалобы и просьбы собравшихся, сотрудники переправы не пустили людей на борт.
Накануне в социальных сетях администрации Павловского округа действительно сообщали об изменениях в расписании, но они должны были вступить в силу только 7 апреля. Согласно обновленному графику, последний рейс из Павлова отправляется в 20:00, а не позже, как было раньше.
— Во время ледохода работа паромной переправы организуется с учетом обеспечения безопасной перевозки пассажиров, транспортных средств и багажа, а также безопасной посадки-высадки пассажиров и погрузки-выгрузки транспортных средств, — напомнили пассажирам.