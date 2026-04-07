Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти месячная норма осадков за апрель выпала в Нижнем Новгороде

В начале апреля в городе прошли сильные дожди.

Источник: Живем в Нижнем

Городские службы круглосуточно откачивают воды во всех районах Нижнего Новгорода после подтоплений талых вод и сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В марте городские службы прочистили ливневые стоки, колодцы и подготовили водооткачивающую технику. А апрель в Нижнем Новгороде начался с серьезных дождей: при месячной норме осадков 41 мм за несколько дней выпало уже 30 мм.

Основные работы ведутся на проблемных участках главных дорог — здесь откачивают дождевые и талые воды. К примеру, в Канавинском районе особое внимание уделяется улицам Зимина, Акимова, Мурашкинской и Московскому шоссе. Из-за дождей также была подключена дополнительная техника для откачки воды в частном секторе.

Вместе с тем в Нижнем Новгороде активно идет месячник по благоустройству. Городские службы чистят прибордюрные и осевые полосы, моют остановки и ограждения, собирают мусор.

Напомним, что в Нижнем Новгороде из-за половодья ввели режим повышенной готовности. Дептранс должен следить за откачкой воды с проезжих частей, очисткой ливневок и работой водопропускных сооружений.