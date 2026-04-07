Почти месячная норма осадков за апрель выпала в Нижнем Новгороде

Городские службы круглосуточно откачивают воды во всех районах Нижнего Новгорода после подтоплений талых вод и сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В марте городские службы прочистили ливневые стоки, колодцы и подготовили водооткачивающую технику. А апрель в Нижнем Новгороде начался с серьезных дождей: при месячной норме осадков 41 мм за несколько дней выпало уже 30 мм.
Основные работы ведутся на проблемных участках главных дорог — здесь откачивают дождевые и талые воды. К примеру, в Канавинском районе особое внимание уделяется улицам Зимина, Акимова, Мурашкинской и Московскому шоссе. Из-за дождей также была подключена дополнительная техника для откачки воды в частном секторе.
Вместе с тем в Нижнем Новгороде активно идет месячник по благоустройству. Городские службы чистят прибордюрные и осевые полосы, моют остановки и ограждения, собирают мусор.
Напомним, что в Нижнем Новгороде из-за половодья ввели режим повышенной готовности. Дептранс должен следить за откачкой воды с проезжих частей, очисткой ливневок и работой водопропускных сооружений.