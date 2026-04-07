Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На площади Победы в Калининграде открыли фотовыставку

Посвящена экспозиция 80-летию образования Калининградской области.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на площади Победы во вторник, 7 апреля, открылась фотовыставка. О запуске проекта «Родина начинается здесь» рассказали в пресс-службе областного историко-художественного музея.

Экспозиция заработала сегодня в рамках акции «Единый выставочный день».

Отметим, сегодня одновременно в школах, высших учебных заведениях, библиотеках региона открылась выставка, посвященная 80-летию образования Калининградской области.

— Это одно из первых ярких знаковых мероприятий в год 80-летия Калининградской области. Сегодня мы отмечаем и празднуем наш маленький день рождения, — отметил в приветственном слове министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

По итогам Второй мировой войны на основании решений Потсдамской конференции 1945 года треть территории Восточной Пруссии с Кёнигсбергом вошла в состав Советского Союза. 7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Кёнигсбергская область, а 4 июля 1946 года ее переименовали в Калининградскую. По традиции именно в июле принято отмечать День города.