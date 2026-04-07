На площади Победы в Калининграде открыли фотовыставку

В Калининграде на площади Победы во вторник, 7 апреля, открылась фотовыставка. О запуске проекта «Родина начинается здесь» рассказали в пресс-службе областного историко-художественного музея.
Экспозиция заработала сегодня в рамках акции «Единый выставочный день».
Отметим, сегодня одновременно в школах, высших учебных заведениях, библиотеках региона открылась выставка, посвященная 80-летию образования Калининградской области.
— Это одно из первых ярких знаковых мероприятий в год 80-летия Калининградской области. Сегодня мы отмечаем и празднуем наш маленький день рождения, — отметил в приветственном слове министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
По итогам Второй мировой войны на основании решений Потсдамской конференции 1945 года треть территории Восточной Пруссии с Кёнигсбергом вошла в состав Советского Союза. 7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Кёнигсбергская область, а 4 июля 1946 года ее переименовали в Калининградскую. По традиции именно в июле принято отмечать День города.