На площади Победы в Калининграде открыли фотовыставку

По итогам Второй мировой войны на основании решений Потсдамской конференции 1945 года треть территории Восточной Пруссии с Кёнигсбергом вошла в состав Советского Союза. 7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Кёнигсбергская область, а 4 июля 1946 года ее переименовали в Калининградскую. По традиции именно в июле принято отмечать День города.