Калининградец получил 21 год за подготовку теракта по заданию ВСУ и госизмену

Балтийский флотский военный суд вынес приговор 38-летнему жителю Черняховского района. Он признан виновным в приготовлении к теракту, государственной измене, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. Уголовное дело расследовало СО УФСБ России по Калининградской области.
В 2024 году мужчина по заданию представителя вооруженных сил Украины согласился совершить теракт в Калининградской области. Он сфотографировал предполагаемый объект, оценил его антитеррористическую и противодиверсионную защиту и передал информацию украинской стороне. После этого он получил от соучастников самодельное взрывное устройство.
Преступные действия пресекли сотрудники УФСБ. При обыске в жилище мужчины нашли порох и боеприпасы к огнестрельному оружию.
Суд назначил наказание в виде 21 года лишения свободы: первые 4 года в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Также осуждённый должен заплатить штраф 400 тысяч рублей, после освобождения ему ограничат свободу на 1,5 года и на 3 года лишат права администрировать сайты.