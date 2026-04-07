Главные новости к вечеру 7 апреля 2026 года

Американские силы нанесли удары по военным целям на острове Харк. Атака затронула более 50 целей. Согласно информации иранских источников ни один нефтяной объект на острове не попал под атаку, они продолжают работу. На острове расположен терминал, через который проходит 90% иранского нефтяного экспорта. 7 апреля истек срок ультиматума Дональда Трампа, который требовал открытия Ормузского пролива. Президент США угрожал Ирану «адом» в случае отказа от мирной сделки.