Главные новости к вечеру 7 апреля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 7 апреля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

США ударили по иранскому острову Харк

Источник: Zuma/TASS

Американские силы нанесли удары по военным целям на острове Харк. Атака затронула более 50 целей. Согласно информации иранских источников ни один нефтяной объект на острове не попал под атаку, они продолжают работу. На острове расположен терминал, через который проходит 90% иранского нефтяного экспорта. 7 апреля истек срок ультиматума Дональда Трампа, который требовал открытия Ормузского пролива. Президент США угрожал Ирану «адом» в случае отказа от мирной сделки.

Экс-замглавы Курской области приговорили к 17 годам колонии

Источник: Егор Горожанкин/ТАСС

Суд в Курске приговорил бывшего заместителя губернатора Алексея Дедова к 17 годам колонии строгого режима по делу о взятках. Ему также назначен штраф 450 млн рублей, запрет на работу в органах власти сроком на 12 лет и конфискация более 20 млн рублей, полученных в качестве взяток.

Вэнс обвинил Киев в попытках повлиять на выборы в США и Венгрии

Источник: AP 2024

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что украинские спецслужбы пытались повлиять на выборные процессы в США и Венгрии. Ранее Власти Венгрии указывали, что Украина активно вмешивается в предвыборную кампанию, чтобы привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии «Тиса», которое одобрит финансирование киевского режима и ускоренное вступление в Евросоюз.

В Стамбуле напали на генконсульство Израиля

Источник: AP 2024

Злоумышленники открыли огонь у здания дипмиссии. Один из напавших ликвидирован, двое ранены. Известно, что один из нападавших состоит в террористической организации. Также есть данные о причастности третьего участника нападения к наркобизнесу. Двое турецких полицейских получили ранения, среди сотрудников консульства пострадавших нет.

Учительница погибла после нападения ученика с ножом в Пермском крае

Источник: Анастасия Герасимова/ТАСС

В городе Добрянке Пермского края ученик напал на учительницу, от полученных ранений она скончалась. ЧП произошло на улице у входа в школу, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, власти и силовые структуры проводят проверку.

