Школьников Челябинской области научили перерабатывать пластик велодробилкой

Также школьники при помощи специальной велодробилки измельчали сырье в мелкую крошку. После этого с помощью инжектора они самостоятельно выплавляли из нее сувенирные брелоки. По итогам проекта ребята получили 1 тыс. экологичных линеек, а в фонд школы передали 60 комплектов шахмат и шашек, изготовленных из переработанного пластика.