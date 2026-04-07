Школьников Челябинской области научили перерабатывать пластик велодробилкой

Экозанятия в ходе проекта «Разделяй и перерабатывай отходы!» прошли в школе № 121 Снежинска в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Сначала 450 школьников проверили, хорошо ли они ориентируются в глобальных экологических проблемах, сыграв в мобильный экоквиз. Победители интеллектуальной разминки получили памятные призы, изготовленные из вторсырья. Расширить кругозор ребятам помогла выставка под названием «Стол переработки». Экспозиция стала экскурсом в историю: она продемонстрировала, как менялось отношение человечества к мусору в разные эпохи.
Также школьники при помощи специальной велодробилки измельчали сырье в мелкую крошку. После этого с помощью инжектора они самостоятельно выплавляли из нее сувенирные брелоки. По итогам проекта ребята получили 1 тыс. экологичных линеек, а в фонд школы передали 60 комплектов шахмат и шашек, изготовленных из переработанного пластика.
Кроме того, 25 ребят побывали на экскурсии в Центре упаковки в Челябинске. Сейчас в коридорах школы расположен информационный стенд об экологичном образе жизни и удобный контейнер для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который целиком сделан из переработанных пластиковых крышечек.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.