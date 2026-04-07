«Сумма вознаграждения варьировалась от 500 до 1200 рублей». Инструктор минской автошколы получил шесть лет колонии, предлагая права без сдачи экзамена в ГАИ

В Минске автоинструктор сел на шесть лет, предлагая купить права без экзамена. Подробности сообщает служба информации прокуратуры белорусской столицы.
53-летний житель Минска, являясь инструктором по вождению одной из автошкол города, во время практических занятий предлагал своим ученикам получение водительских прав без сдачи квалификационного экзамена в ГАИ за определенное вознаграждение. Размер вознаграждения варьировался от 500 до 1200 рублей.
«Однако, в действительности обвиняемый не имел никакой возможности оказать данную “услугу” — денежные средства он присваивал себе, после чего расходовал на личные нужды», — уточнили в прокуратуре.
Обвиняемый в результате противоправных действий получил преступный доход на сумму более 5000 рублей.
В 2022 году фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные действия. Тогда ему назначили ограничение свободы, но без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Во время судебного заседания минчанин признал вину в полном объемов. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также он получил штраф в размере 400 базовых величин, или 18 000 рублей (в апреле 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
