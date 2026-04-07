В Илишевском районе Башкирии начался капремонт системы водоснабжения

Там заменят верхние части колодцев и отрегулируют высоту люков.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения и элементов водоотведения стартовал на улицах Яримова и Пушкина в селе Верхнеяркеево Башкирии по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Илишевского района, где расположен населенный пункт.

Протяженность обновляемых сетей составляет 670 м. Особенностью работ является применение современных технологий и материалов, которые обеспечат долговечность и надежность обновленной системы водоснабжения.

В ходе ремонта заменят верхние части колодцев, установят опорные плиты и отрегулируют высоту люков в связи с реконструкцией дорожного полотна. Все работы выполняются поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.