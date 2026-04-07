В Пермском крае появилась новая ежегодная семейная выплата

С начала 2026 года в Прикамье ввели ежегодную семейную выплату как новую меру социальной поддержки, рассказали в СФР по Пермскому краю. На нее могут претендовать работающие граждане РФ — родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей.
Работающие родители смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога. Если семья подходит для условий программы, то ставка НДФЛ для нее снизится с 13% до 6%. Разница вернется на счет через Социальный фонд России.
Выплата производится ежегодно одним платежом. Ее смогут получить семьи с двумя и более детьми до 18 лет или до 23 лет при очном обучении, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума — не выше 26 136 рублей. Сумма возврата индивидуальна и зависит от объема уплаченных налогов каждым из родителей.
Для расчета выплаты учитываются зарплата, доходы по гражданско правовым договорам, авторские гонорары, доходы от бизнеса, денежное довольствие военных и силовиков.
Чтобы получить ежегодную семейную выплату, нужно подать заявление с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчетным. Это можно сделать в клиентской службе Отделения СФР по Пермскому краю, через «Госуслуги» или через МФЦ.
Соцфонд сам запросит нужные документы. Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. После одобрения выплату перечислят в течение 5 рабочих дней. Если в выплате откажут, уведомление придет в течение одного дня.