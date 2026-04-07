В Калининграде стартовал фестиваль бесплатных экскурсий к 80-летию области и годовщине штурма Кёнигсберга

81-й годовщине штурма Кёнигсберга и 80-летию Калининградской области. Первая экскурсия «Во славу Русского оружия!» прошла 6 апреля.
Фестиваль продлится до 12 апреля. Экскурсии проводят выпускники программы «Экскурсоведение» и опытные гиды. Участвуют Калининград, Зеленоградск, Пионерский, Светлогорск, Черняховск и Полесск. Всего запланировано более 15 бесплатных прогулок. Проект реализуют совместно с Союзом экскурсоводов области.
7 апреля состоится экскурсия «80 лет единства» — коллектив гидов проведёт её для 80 участников. 9 апреля Татьяна Удовенко расскажет о самой калининградской улице — 9 Апреля. Ирина Литвинович проведёт экскурсию по Южному вокзалу для детей и родителей. 12 апреля Игорь Селин завершит фестиваль темой первого выхода человека в открытый космос.
Гид Валерий Дмитриев посвятил открытие фестиваля штурму города-крепости в 1945 году.
Штурм Кёнигсберга продолжался с 6 по 9 апреля 1945 года. Город пал за четыре дня. 7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР образована Кёнигсбергская область. 4 июля Кёнигсберг переименовали в Калининград, а область — в Калининградскую.