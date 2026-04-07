Волгоградцам сообщили о снижении цен на препарат для лечения рака

Снижение относительно зарегистрированных цен на включенные в перечень лекарственные формы препаратов составило: на отечественный оригинальный препарат «Полиоксидоний» (флакон раствора в дозировке 6 мг/мл) — 37%, отечественный препарат «Перекись водорода» (флакон со спреем в дозировке 3%) — 11%, отечественный дженерик «Периндоприл» (30 капсул в дозировке 8 мг) — 45%, «Морфин» (упаковка из 2 флаконов в дозировке 20 мг/мл) — 49,8%, «Сафнело» (шприц-ручка с раствором в дозировке 120 мг) — 22%. Кроме того, цена за упаковку препарата «Калквенс Т» (60 таблеток) согласована на уровне на 13% ниже минимальной стоимости, а препарата «Симбикорт рапихалер» (в дозировках 160 мкг+4.5 мкг/доза и 80 мкг+4.5 мкг/доза) — в среднем на 14% ниже средней цены его реализации в 2025 году.