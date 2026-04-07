В МИФИ создали безопасный двигатель для спутников на «сухой воде»

Вещество, которое решили применить специалисты из МИФИ, не токсично, не горюче и безопасно как для людей, так и для техники. «При комнатной температуре его давление паров — около полуатмосферы. Соответственно емкость с этой жидкостью не имеет избыточного давления здесь, на Земле, и не представляет опасности взрыва. Но при этом, когда мы выходим в космос, вокруг нас вакуум, этих полуатмосфер давления паров уже достаточно для создания тяги», — подчеркнул Егоров. Этого давления, по его словам, вполне хватает для маневров небольшого космического аппарата массой несколько килограммов. Первым спутником, который получит новую двигательную установку, станет создаваемый в МИФИ аппарат «Сварог-1», предназначенный для мониторинга гамма-излучения в научных целях.