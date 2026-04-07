В Москве на Никитском бульваре открылась фотовыставка к 80-летию Калининградской области

Выставка подготовлена областным историко-художественным музеем и состоит из полусотни уникальных архивных кадров — от хроники штурма Кёнигсберга до современных достижений.
На снимках — военные годы и трудовой подвиг первых переселенцев, а также современные успехи региона: вклад в освоение космоса, развитие автомобильной промышленности, электроники, судостроения. Среди кадров — строительство филиала Большого театра, открытие нового корпуса Третьяковской галереи, спортивные матчи на «Ростех Арене», пейзажи Куршской косы и побережья Балтики, крупнейшие месторождения янтаря.
Заместитель руководителя представительства правительства области при Правительстве РФ Ольга Шувалова напомнила: 9 апреля 1945 года был взят Кёнигсберг, и на федеральном уровне эта дата признана новой памятной датой — Днём героического штурма и взятия Кёнигсберга.
Замдиректора музея Ольга Щеглова подчеркнула: «Калининградская область 80 лет развивается активно и успешно. Наша выставка — приглашение приехать к нам и убедиться, что такая компактная территория может быть такой интересной».
Президент Клуба земляков-калининградцев в Москве Игорь Барсков добавил: «Область далась нам кровью, потом и колоссальным трудом».
Выставка под открытым небом продлится до конца апреля. Вход свободный.