В Калининграде стартовал фестиваль «Русская музыка на Балтике»

В Калининградской областной филармонии им. Е. Ф. Светланова открылся XIII Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике». Министр по культуре и туризму Андрей Ермак назвал его одним из лучших в регионе: «Калининград — регион культурного диалога, и присутствие русской музыки здесь символично».
Фестиваль открыл Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, отмечающий 90-летие. Под управлением дирижёра Дмитрия Юровского (Красноярский театр оперы и балета им. Д. Хворостовского) прозвучал Фортепианный концерт № 3 Рахманинова (солист — пианист Константин Емельянов) и «Симфонические танцы». Слушатели назвали исполнение феноменальным.
7 апреля оркестр, дирижёр Дмитрий Юровский и народный артист России Евгений Князев представят музыкально-литературную композицию «Лебединое озеро».
Всего фестиваль продлится до 9 июня. Жителей и гостей области ждут ещё более 10 концертов (всего около 15) в Калининграде, Советске и Гурьевске. Выступят порядка 400 исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Адыгеи, Калининграда, а также из Белоруссии и Японии.