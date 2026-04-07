Более 360 рыб выпустили из ловушек в Таганрогский залив в Ростовской области

Ростовские правоохранители очистили Таганрогский залив от браконьерских ловушек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в рамках операции «Путина — 2026» провели рейд в Таганрогском заливе. Более 360 рыб, в том числе восемь краснокнижных осетров, выпустили из браконьерских снастей. В итоге предотвратили ущерб на 2 млн рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Кроме того, во время рейда из акватории извлекли свыше двух километров рыболовных сетей, а также более 4,5 тысячи самоловных крючьев.

— По выявленным фактам завели два уголовных дела (ст. 256 УК РФ). Устанавливаются причастные к противоправной деятельности, — сообщили в полиции.

Напомним, штраф до 500 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы грозят за незаконную добычу биоресурсов с крупным ущербом или с использованием запрещенных орудий лова, а также за вылов в местах нереста и на миграционных путях рыбы (ст. 256 УК РФ). С марта увеличены штрафы за несоблюдение учета, хранения, выходы и возвращение маломерных судов.

Добавим, во время рейда акваторию Таганрогского залива проверяли на 15-ти плавсредствах. Также ситуацию контролировали с помощью БПЛА. Наблюдение с воздуха позволило быстро найти точные места скрытых под водой браконьерских ловушек.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше