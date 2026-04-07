75% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за несколько дней

В связи с введением мэром Юрием Шалабаевым режима повышенной готовности, дорожные службы работают в усиленном режиме. В Канавине техника всю ночь дежурила на улицах Зимина и Акимова, а утром переместилась на Московское шоссе. Всего в городе сформировано 9 противопаводковых отрядов, задействовано более 600 единиц техники и 4 тысячи специалистов, которые не только откачивают воду, но и прочищают ливневые стоки в рамках месячника по благоустройству.