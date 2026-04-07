75% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за несколько дней

Нижний Новгород столкнулся с аномальным количеством осадков в начале апреля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, уточнив, что при месячной норме в 41 мм в городе уже выпало 30 мм влаги. Пик пришелся на минувшие сутки, когда на улицы города вылилось 19 мм дождя, что резко осложнило паводковую ситуацию.
В связи с введением мэром Юрием Шалабаевым режима повышенной готовности, дорожные службы работают в усиленном режиме. В Канавине техника всю ночь дежурила на улицах Зимина и Акимова, а утром переместилась на Московское шоссе. Всего в городе сформировано 9 противопаводковых отрядов, задействовано более 600 единиц техники и 4 тысячи специалистов, которые не только откачивают воду, но и прочищают ливневые стоки в рамках месячника по благоустройству.
Администрация города просит жителей оперативно сообщать о фактах подтоплений по телефонам районных служб. В частности, в Автозаводском районе заявки принимают по номеру 435−87−33, в Нижегородском — 435−86−84, в Канавинском — 435−86−17. Полный список контактов диспетчерских служб всех районов опубликован на официальных ресурсах мэрии.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область готовится к авариям на электросетях из-за непогоды.