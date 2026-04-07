У двух нижегородских производителей мяса нашли в продукции остатки лекарств

У двух нижегородских производителей мяса в продукции нашли остатки лекарственных препаратов. Специалисты Управления Россельхознадзора по Нижегородской области, Марий Эл и Мордовии отозвали декларации о соответствии на их товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Причиной для такого решения стали грубые нарушения технических регламентов Таможенного союза. В ходе лабораторных исследований в продукции двух предприятий, а именно ООО «Амеди Волга» и ООО «Кулебакский мясокомбинат», обнаружили остатки лекарственных препаратов — динитрокарбанилида и монензина.
Эти вещества относятся к группе коцидиостатиков. Такие препараты применяют для профилактики и лечения кокцидоза у птиц, свиней и крупного рогатого скота. Кроме того, их нередко добавляют в корма для ускорения роста животных.
Сведения об этом уже внесены в реестр деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации. Самим производителям вынесли предостережения о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства.