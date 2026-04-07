Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У двух нижегородских производителей мяса нашли в продукции остатки лекарств

Россельхознадзор отозвал декларации о соответствии на их продукцию.

Источник: Комсомольская правда

У двух нижегородских производителей мяса в продукции нашли остатки лекарственных препаратов. Специалисты Управления Россельхознадзора по Нижегородской области, Марий Эл и Мордовии отозвали декларации о соответствии на их товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной для такого решения стали грубые нарушения технических регламентов Таможенного союза. В ходе лабораторных исследований в продукции двух предприятий, а именно ООО «Амеди Волга» и ООО «Кулебакский мясокомбинат», обнаружили остатки лекарственных препаратов — динитрокарбанилида и монензина.

Эти вещества относятся к группе коцидиостатиков. Такие препараты применяют для профилактики и лечения кокцидоза у птиц, свиней и крупного рогатого скота. Кроме того, их нередко добавляют в корма для ускорения роста животных.

Сведения об этом уже внесены в реестр деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации. Самим производителям вынесли предостережения о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства.