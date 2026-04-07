Борцы из подмосковного Солнечногорска взяли 8 медалей на первенстве России

Восемь воспитанников спортшколы № 2 из Солнечногорска стали призерами первенства России по рукопашному бою. Оно прошло при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Соревнования среди юношей и девушек 14−15, 16−17 лет, юниоров и юниорок 18−21 года прошли в Туле с 24 по 30 марта. Участниками стали 1117 спортсменов из 61 региона России.
Солнечногорские спортсмены показали следующие результаты: в дисциплине «Поединок» золотую медаль выиграл Леонид Балякин. Бронзу завоевали Игорь Балдин и Сергей Праунцев. По итогам выступлений спортсменов 14−15 лет сборная Московской области заняла второе место в общекомандном зачете.
В дисциплине «Демонстрация техники» серебряным призером стал Илья Садовников. Третьи места заняли Дмитрий Кузнецов, Георгий Волков, Амелия Шакирова и Илья Манухин. В этом виде программы команда Подмосковья поднялась на третью ступень общекомандного пьедестала.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.