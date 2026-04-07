В Нижнем Новгороде идет подготовка к высадке цветов

Городские службы готовятся к высадке цветов в районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем канале в MAX.
Дополнительно будет усилено контейнерное озеленение, чтобы сделать общественные пространства выразительнее — на улицах Советской и Кожевенной к кустарникам добавят однолетние растения.
«Город зацветет яркими красками петуний, бегоний, агератумов, амарантумов, тагетесов, колеусов, а также тюльпанов, которые посадили в прошлом году, и других растений, хорошо приживающихся в условиях промышленного мегаполиса. Цветники раскинутся на площади более 21280 кв. метров», — написал Шалабаев.
Подрядные организации, которые займутся оформлением цветников, уже определены. Скоро начнется закупка в специализированных питомниках. Первые цветочные композиции появятся к празднику 9 Мая.
Напомним, что в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству.