В Нижнем Новгороде идет подготовка к высадке цветов

Их площадь превысит 20 тысяч квадратных метров.

Источник: Время

Городские службы готовятся к высадке цветов в районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем канале в MAX.

Дополнительно будет усилено контейнерное озеленение, чтобы сделать общественные пространства выразительнее — на улицах Советской и Кожевенной к кустарникам добавят однолетние растения.

«Город зацветет яркими красками петуний, бегоний, агератумов, амарантумов, тагетесов, колеусов, а также тюльпанов, которые посадили в прошлом году, и других растений, хорошо приживающихся в условиях промышленного мегаполиса. Цветники раскинутся на площади более 21280 кв. метров», — написал Шалабаев.

Подрядные организации, которые займутся оформлением цветников, уже определены. Скоро начнется закупка в специализированных питомниках. Первые цветочные композиции появятся к празднику 9 Мая.

Напомним, что в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству.