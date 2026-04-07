Эксперты: Авиабилеты из Москвы в Калининград на май подешевели почти на 30%

Это связано со снижением эластичности спроса.

Авиабилеты из Москвы в Калининград на май подешевели почти на 30%. Информацию об этом опубликовали на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Цены на тариф с багажом снизились на 29,7%. Авиабилеты без багажа подешевели на 20,9%.

Наиболее заметно подешевели вылеты из столицы. Стоимость перелётов на курорты (Сочи, Минеральные Воды) тоже снизилась, несмотря на пик майских праздников. Это прямо противоречит классической сезонной логике — обычно в мае цены взлетают, — отметили в АТОР.

По данным экспертов, это связано со снижением эластичности спроса. Туристы больше не могут и не хотят покупать авиабилеты по прежним ценам. «Доходы не растут, сбережения тают. Россияне переходят на поезда, личные автомобили или вовсе отказываются от дальних поездок», — говорится в исследовании.

Ранее Калининградская область вошла в число самых востребованных направлений на майские праздники. Российские туристы чаще всего выбирают регион после Северного Кавказа.