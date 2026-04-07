Калининградские школьники — призеры финальных этапов всероссийской олимпиады по химии и обществознанию

Призерами заключительных этапов всероссийской олимпиады по химии и обществознанию стали калининградские школьники. Регион на этапе по обществознанию в Республике Татарстан представлял 11-классник Потап Москаленко из гимназии № 40 им. Гагарина, он получил звание призера.
Ученик 8-го класса школы № 28 Калининграда Владислав Науменя стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады по химии на федеральной территории «Сириус».
Как отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, в этом году минобр усилит подготовку к всероссийским и международным олимпиадам за счет выделения грантов из регионального бюджета.
Напомним, дипломы победителей и призеров олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю.
С 2022 года школьникам Калининградской области, ставшим участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады, выплачивается премия в размере 50 тысяч рублей, призерам — 150 тысяч рублей, победителям — 250 тысяч рублей.
Наставники призеров и победителей поощряются премией 100 тысяч рублей.