В Ростове открыли пункты сбора помощи для пострадавших жителей Дагестана

Ростовчане соберут гуманитарную помощь для затопленных районов Дагестана.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове открыли пункты сбора помощи для пострадавших жителей Дагестана. Об этом в социальных сетях рассказал глава города Александр Скрябин.

Благотворительная акция развернулась на базе всех районных администраций донской столицы. Сейчас лишившимся крова людям в первую очередь требуются питьевая вода, продукты длительного хранения, средства гигиены и базовые предметы первой необходимости.

— Проявлять взаимопомощь — это часть ростовского характера. Мы не можем остаться в стороне, когда соседи переживают такой непростой период. Собранный груз централизованно передадут в республику, — подчеркнул Александр Юрьевич.

Напомним, в ночь на 4 апреля на Дагестан обрушились катастрофические ливни. Мощные потоки воды затопили более двух тысяч домов и размыли дороги. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать свыше четырех тысяч человек.

Куда приносить гуманитарную помощь (с 9:00 до 18:00):

— Ворошиловский район: бул. Комарова, 28/5.

— Железнодорожный район: пр. Стачки, 42.

— Кировский район: ул. М. Горького, 254.

— Ленинский район: пер. Соборный, 36.

— Октябрьский район: ул. Ленина, 44.

— Пролетарский район: ул. Советская, 2/10.

— Первомайский район: ул. Воровского, 48.

— Советский район: пр. Коммунистический, 24.

