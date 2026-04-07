В Ростове открыли пункты сбора помощи для пострадавших жителей Дагестана. Об этом в социальных сетях рассказал глава города Александр Скрябин.
Благотворительная акция развернулась на базе всех районных администраций донской столицы. Сейчас лишившимся крова людям в первую очередь требуются питьевая вода, продукты длительного хранения, средства гигиены и базовые предметы первой необходимости.
— Проявлять взаимопомощь — это часть ростовского характера. Мы не можем остаться в стороне, когда соседи переживают такой непростой период. Собранный груз централизованно передадут в республику, — подчеркнул Александр Юрьевич.
Напомним, в ночь на 4 апреля на Дагестан обрушились катастрофические ливни. Мощные потоки воды затопили более двух тысяч домов и размыли дороги. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать свыше четырех тысяч человек.
Куда приносить гуманитарную помощь (с 9:00 до 18:00):
— Ворошиловский район: бул. Комарова, 28/5.
— Железнодорожный район: пр. Стачки, 42.
— Кировский район: ул. М. Горького, 254.
— Ленинский район: пер. Соборный, 36.
— Октябрьский район: ул. Ленина, 44.
— Пролетарский район: ул. Советская, 2/10.
— Первомайский район: ул. Воровского, 48.
— Советский район: пр. Коммунистический, 24.
