Суд не исключил, что красноярский экс-министр Ананьев мог скрыться

В понедельник региональный главк СК РФ сообщил о задержании Ананьева по делу о взятке, полученной, по версии следствия, в 2022 году на посту министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона: 5 миллионов рублей от представителя энергокомпании за включение в систему единых котловых тарифов. В краевой прокуратуре уточнили, что в схеме фигурирует представитель ООО «Сила Сибири». Во вторник стало известно, что губернатор Красноярского края Михаил Котюков уволил Ананьева с должности министра тарифной политики региона.