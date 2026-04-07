В Академии талантов Петербурга прошла профильная смена по робототехнике

Профильная смена «Программирование микроконтроллеров и их применение в робототехнике» прошла с 16 по 20 марта в Академии талантов в Санкт-Петербурге. Ее организовали в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете по образованию города.
Занятия провели совместно с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина). Участниками профильной смены стали школьники 9−11 классов из образовательных учреждений города.
Ребята изучали центральные процессоры (ЦП), которые используются во многих вещах: от бытовой техники до космических аппаратов. Также они освоили один из языков программирования для ЦП, проектирование схем, «оживление» созданных устройств и многое другое.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.