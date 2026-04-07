Теплосети Самары и Тольятти проверят повышенной температурой воды

Самарские энергетики рассказали, где проведут температурные испытания теплосетей в апреле.

Источник: Комсомольская правда

Температурные испытания тепловых сетей пройдут в Самаре и Тольятти в апреле 2026 года. Этот вид диагностики проводят раз в пять лет. Он позволяет проверить надежность работы трубопроводов и компенсаторов — устройств, которые отвечают за сохранность труб при резких перепадах температуры. Об этом сообщает пресс-служба самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Так, с 13 по 15 апреля проверят участки теплосетей от ТЭЦ ВАЗа в Автозаводском районе Тольятти. С 14 по 15 апреля энергетики оценят состояние тепловыводов Привокзальной отопительной котельной в Железнодорожном, части Ленинского и Октябрьского районов Самары. На 14 апреля запланированы испытания теплосетей от котельной № 2 в Комсомольском районе Тольятти.

В УК, ТСЖ, ЖСК и социально значимые объекты уже направлены все необходимые инструкции по подготовке и прохождению температурных испытаний. На время их проведения приостановят подачу тепла в школы, детские сады и медучреждения. Также энергетики советуют в этот период с осторожностью пользоваться системой горячего водоснабжения в домах, не оставлять транспорт в охранных зонах теплосетей и не приближаться к тепловым трассам, камерам и люкам.