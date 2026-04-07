Врачи спасли волгоградку с тяжелым сепсисом

Врачи в Волгограде спасли жизнь 30-летней пациентки с тяжелым сепсисом и сахарным диабетом первого типа.

Врачи в Волгограде спасли жизнь 30-летней пациентки с тяжелым сепсисом и сахарным диабетом первого типа. Она в крайне тяжелом состоянии поступила в областную клиническую больницу № 1, где 40 дней находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии.

В облздраве сообщили, что более недели пациентка была на аппарате искусственной вентиляции легких. У нее наблюдалась выраженная дыхательная недостаточность. Существовала серьезная угроза для её жизни. Врачи делали все, чтобы стабилизировать состояние молодой женщины: реаниматологи, пульмонологи, нефрологи, эндокринологи и специалисты диагностических служб проводили круглосуточное наблюдение и лечение, проводя многочисленные исследования и процедуры.

Волгоградские медики с помощью Регионального телемедицинского центра областной больницы связывались с ведущими специалистами НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ для согласования тактики лечения пациентки. Постепенно её самочувствие начало улучшаться и сегодня, 7 апреля, ее выписали домой в удовлетворительном состоянии. Пациентка теперь будет наблюдаться амбулаторно.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!