14 мигрантов выдворят из Ростовской области за нарушения правил пребывания и работы

В Мартыновском и Багаевском районах Ростовской области прошли проверки соблюдения миграционного законодательства. В рейдах участвовали сотрудники нескольких подразделений полиции при поддержке Росгвардии. Всего проверили более 60 иностранных граждан. Об этом рассказали в пресс-службе донской полиции.
У 14 мигрантов выявили 28 нарушений. Среди них было десять случаев нарушения режима пребывания, девять фактов нелегальной работы и девять эпизодов, когда принимающая сторона не поставила мигрантов на учет. В итоге было принято решение об административном выдворении иностранцев.
Также нашли нарушения у работодателя, который привлек иностранцев к труду. В его действиях нашли девять административных правонарушений по статье о незаконном привлечении мигрантов к работе.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!