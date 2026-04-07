Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14 мигрантов выдворят из Ростовской области за нарушения правил пребывания и работы

Полиция провела миграционные рейды в двух районах Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Мартыновском и Багаевском районах Ростовской области прошли проверки соблюдения миграционного законодательства. В рейдах участвовали сотрудники нескольких подразделений полиции при поддержке Росгвардии. Всего проверили более 60 иностранных граждан. Об этом рассказали в пресс-службе донской полиции.

У 14 мигрантов выявили 28 нарушений. Среди них было десять случаев нарушения режима пребывания, девять фактов нелегальной работы и девять эпизодов, когда принимающая сторона не поставила мигрантов на учет. В итоге было принято решение об административном выдворении иностранцев.

Также нашли нарушения у работодателя, который привлек иностранцев к труду. В его действиях нашли девять административных правонарушений по статье о незаконном привлечении мигрантов к работе.

