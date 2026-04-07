Волгоградские танцоры триумфально выступили на чемпионате Европы

Во дворце Winter Gardens в Блэкпуле прошёл чемпионат и первенство Европы по танцевальному спорту. Спустя неделю после национального первенства спортсмены ФТСАРР достойно представили Россию на международной арене, завоевав несколько медалей в разных категориях, сообщает Федерация танцевального спорта.

Иван Решетников и Елизавета Харинова (Волгоград) — действующие чемпионы мира и двукратные чемпионы России — стали победителями чемпионата Европы в европейской программе. Пара продемонстрировала безупречную технику и артистизм во всех пяти танцах.

Иван Варфоломеев и Яна Машарова (Москва), серебряные призёры чемпионата России, поднялись на вторую ступень европейского пьедестала, подтвердив свой высокий класс на международном уровне.

Ещё одно «золото» сборная России завоевала в латиноамериканской программе: его принесли Шариф Мирханов и Анна Долгополова (Долгопрудный) — чемпионы России 2026 года.

Александр Веселовский.

Фото: ФТСАРР.