Около 2,7 тысяч нижегородцев планируется отправить к месту прохождения военной службы в ходе весеннего призыва

Также Сергей Агафонов подчеркнул, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут направляться в зону проведения специальной военной операции и в другие «горячие точки». Призывники будут направлены во все виды и рода войск ВС РФ, а также в другие воинские формирования и органы, в том числе в пограничные войска ФСБ РФ. Более 1000 нижегородцев будут отправлены для службы в элитных воинских частях: около 20 призывников — в Президентском полку Федеральной службы охраны, более 100 человек — в Преображенском и Семеновском полках, около 200 призывников — в воздушно-десантных войсках. Более 200 наших земляков будут проходить службу в войсках Национальной гвардии России. 15 нижегородцев будут направлены в научные роты.