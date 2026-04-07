Около 2,7 тысяч нижегородцев планируется отправить к месту прохождения военной службы в ходе весеннего призыва

В ходе весеннего призыва в Нижегородской области планируется отправить к месту службы около 2700 человек, в том числе порядка 500 призывников — из Нижнего Новгорода. Первая отправка срочников планируется в первой декаде апреля 2026 года. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.
Военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов напомнил, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет в соответствии с указом президента РФ от 29 декабря 2025 года осуществляется круглогодично — с 1 января по 31 декабря. Сроки отправки к месту прохождения службы остаются прежними — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря ежегодно.
Также Сергей Агафонов подчеркнул, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут направляться в зону проведения специальной военной операции и в другие «горячие точки». Призывники будут направлены во все виды и рода войск ВС РФ, а также в другие воинские формирования и органы, в том числе в пограничные войска ФСБ РФ. Более 1000 нижегородцев будут отправлены для службы в элитных воинских частях: около 20 призывников — в Президентском полку Федеральной службы охраны, более 100 человек — в Преображенском и Семеновском полках, около 200 призывников — в воздушно-десантных войсках. Более 200 наших земляков будут проходить службу в войсках Национальной гвардии России. 15 нижегородцев будут направлены в научные роты.
В период призыва и отправки к месту службы граждан на военную службу в военном комиссариате Нижегородской области работает прямая телефонная линия по номеру: (831) 419 79 14; время работы в будние дни — с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед — 13:00−14:00).
Также по вопросам призыва, в первую очередь, следует обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.