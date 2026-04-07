Новый автомобильный завод хотят построить в Нижнем Новгороде к 2034 году

Производство займет участок площадью в 9 га.

Источник: Живем в Нижнем

К 2034 году в Нижнем Новгороде планируют построить новый автомобильный завод. Общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории пройдут 10 апреля на сайте мэрии.

Документацию разработала компания «Геопроект-НН» по заказу ООО «Вершина». Производство машин хотят запустить на участке площадью в почти 9 га на улице Новополевой. Завод будет представлять из себя здание высотой в один-два этажа — площадь составит 10 тысяч «квадратов».

Инвестор также построит на территории проезды, тротуары, коммунальные сети и парковку на 38 легковушек и 22 грузовика. Работы будут идти в рамках одной очереди.

Ранее мы писали, что 64% жителей Нижегородской области не готовы покупать машины у перекупщиков.