Что запрещено на Гавриила Благовеста, 8 апреля 2026-го

Среди важных обрядов этого дня одним из основных был обряд «завершения пряжи». На Гавриила крестьянки старались закончить все дела с пряжей. Считалось, что после этого дня прясть больше нельзя — «все равно не пойдет впрок», «на Гавриила не прядут, а то руки оттянет сухота». Причина была практической: начиналась страда, и женщины, разрываясь между землёй и прялкой, спешили, и нить получалась неравномерной, с комочками. Связанные из такой пряжи вещи были некрасивыми и непрочными.