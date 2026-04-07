Вечером 7 апреля Ростов и область накроют дожди

Вечером 7 апреля Ростов-на-Дону, а также ближайшие города и населенные пункты накроют дожди, они уже идут в других территориях региона. Ненастье сохранится и в течение ночи. Это видно на онлайн-карте осадков.
Такой же прогноз ранее поступил от Ростовского гидрометцентра. Синоптики предупредили о небольших и умеренных дождях, временами возможны грозы. Ветер должен быть юго-западный и западный 5−10 м/с, временами с порывами до 12−14 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью будет находиться в пределах от +2 до +7, а во второй половине ночи и утром в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до −3 градусов.
Водителям в непогоду лучше снизить скорость движения, нужно постоянно следить за дистанцией. Пешеходам также нужно быть осторожными.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.