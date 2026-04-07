Ученых кубанского вуза наградили на международном салоне «Архимед-2026»

Они получили четыре золотые и одну серебряную медали.

Источник: Национальные проекты России

Проекты ученых Кубанского государственного аграрного университета (ГАУ) им. И. Т. Трубилина получили награды на Международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2026». Развитие АПК — задача нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Салон прошел в Москве с 17 по 19 марта. В этом году на мероприятии были представлены 508 проектов. Из них более 330 — от российских авторов, а 175 — от зарубежных. По результатам салона «Архимед-2026» участникам вручили 45 золотых, 127 серебряных и 112 бронзовых медалей.

Кубанский ГАУ представил пять проектов на выставку, некоторые из них проходили экспертизу международного жюри. По итогам мероприятия ученые вуза получили четыре золотые и одну серебряную медали, а также международные награды ассоциации изобретателей Тайваня, Сербии, Китая, Ирана. Организаторы отметили, что наибольшее количество экспонатов было представлено в таких направлениях, как информационные технологии, оборонная промышленность, транспорт, биотехнологии.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше