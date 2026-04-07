Ученых кубанского вуза наградили на международном салоне «Архимед-2026»

Салон прошел в Москве с 17 по 19 марта. В этом году на мероприятии были представлены 508 проектов. Из них более 330 — от российских авторов, а 175 — от зарубежных. По результатам салона «Архимед-2026» участникам вручили 45 золотых, 127 серебряных и 112 бронзовых медалей.